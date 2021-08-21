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كلوب: بدأنا المفاوضات مع صلاح لتوقيع عقد جديد

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الهداف المصري

كلوب: بدأنا المفاوضات مع صلاح لتوقيع عقد جديد

ليفربول - رويترز

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قال يورغن كلوب مدرب ليفربول المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، إن النادي بدأ التفاوض مع المهاجم المصري محمد صلاح بشأن توقيع عقد جديد.

ويتبقى عامان في عقد صلاح، الذي انضم إلى ليفربول من روما الإيطالي في 2017، الحالي مع النادي الإنجليزي.

ويُعد الدولي المصري أحد أبرز اللاعبين في تشكيلة كلوب، وقد سجل 126 هدفا في كافة المسابقات وساهم في فوز الفريق بالدوري الممتاز ودوري أبطال أوروبا.

وأبلغ كلوب موقع النادي على الإنترنت "أنا منخرط في كل شيء تقريبا في النادي. ربما تحدث بعض المفاوضات بدوني، هذا من الممكن حدوثه، لكن بصرف النظر عن ذلك أعرف كل ما يتم في هذا الشأن. من الواضح أن صلاح يمر بلحظة جيدة حقا في مسيرته من حيث الأداء والحالة المزاجية. عندما تكون هناك مفاوضات فهي قائمة بالفعل، وعندما يكون هناك قرار سنعلنه".

وأضاف المدرب الألماني "حتى ذلك الحين، من المهم فقط كيفية عمل كافة الأطراف مع بعضها البعض في مثل هذه الأشياء. مع تبقي عامين على نهاية عقده، يمكنك أن تتخيل أنه توجد مفاوضات.. هذا كل شيء".

وجدد ليفربول مؤخرا عقود لاعب الوسط فابينيو وحارس المرمى أليسون، والمدافعين فيرجيل فان دايك وترينت ألكسندر-أرنولد لفترات طويلة، بينما قال كلوب الأسبوع الماضي إن القائد جوردان هندرسون من المرجح أن يمدد عقده الحالي.

ويستضيف ليفربول فريق بيرنلي في ثاني مباريات الفريقين في الدوري الممتاز في وقت لاحق اليوم السبت.

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