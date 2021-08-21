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كلوب: كل أحلامي تحققت بعودة الجماهير لملعب آنفيلد

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جماهير ليفربول

كلوب: كل أحلامي تحققت بعودة الجماهير لملعب آنفيلد

ليفربول - رويترز

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قال يورجن كلوب مدرب ليفربول إن كل أحلامه تحققت بعودة الجماهير إلى ملعب آنفيلد الذي امتلأ بالمشجعين لأول مرة منذ 17 شهرا اليوم السبت وشهد انتصار فريق المدرب الألماني 2-صفر على بيرنلي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وحقق ليفربول فوزه الثاني على التوالي وحصل على العلامة الكاملة في أول جولتين. وأقيمت المباراة أمام جماهير غفيرة في ملعب آنفيلد لأول مرة منذ مارس آذار العام الماضي حين خسر ليفربول أمام أتليتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا.

وقال كلوب "بالطبع كنا جميعا نتطلع لهذه الأجواء. خرج الجميع من الملعب سعداء اليوم. تحققت أحلامنا بهذه الأجواء الرائعة. كانت أفضل انطلاقة لمباراة تقام الساعة 12:30 ظهرا خاضها فريقي على الإطلاق. كانت لحظة رائعة حقا. سارت المباراة بشكل رائع أيضا حيث تسبب لنا بيرنلي في مشاكل. لعبنا مباراة جيدة وسجلنا هدفين وكان بوسعنا تسجيل المزيد".

وسجل ديوجو جوتا وساديو ماني هدفي ليفربول ليحافظ الفريق على نظافة شباكه للمباراة الثانية تواليا هذا الموسم مع عودة فيرجيل فان دايك وجو جوميز. ومع وجود قلبي الدفاع وجاهزية جويل ماتيب بات كلوب يشعر بالرضا عن دفاع فريقه هذا الموسم.

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