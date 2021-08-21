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ليفربول يمتع جماهيره بثنائية بيرنلي

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فرحة الهدف الأول

ليفربول يمتع جماهيره بثنائية بيرنلي

لندن - د ب أ

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واصل ليفربول بدايته الناجحة في الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم وتغلب على ضيفه بيرنلي 2 - صفر اليوم السبت في افتتاح منافسات المرحلة الثانية من المسابقة.

وافتتح دييجو جوتا التسجيل لليفربول في الدقيقة 18 ثم أضاف ساديو ماني الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 69 .

وبعد أن استهل ليفربول مشواره في الموسم بالفوز على نورويتش سيتي 3 - صفر يوم السبت الماضي، حقق الانتصار الثاني اليوم لينفرد بالصدارة برصيد ست نقاط، انتظارا لنتائج باقي مباريات المرحلة.

بينما ظل بيرنلي بدون رصيد من النقاط، حيث كان قد خسر مباراته الأولى أمام برايتون 1 - 2 . وألغى الحكم هدفا للنجم المصري محمد صلاح في الدقيقة 26 بداعي التسلل، كما حال التسلل دون احتساب هدفا لبيرنلي في الثواني الأولى من الشوط الثاني عندما أسكن آشلي بارنس الكرة في شباك الحارس أليسون بيكر.

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