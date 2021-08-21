.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

هافيرتز يتحدث عن عامه الأول في إنجلترا.. وسعادته بلوكاكو

  • الخط
هافيرتز في الموسم الحالي

هافيرتز يتحدث عن عامه الأول في إنجلترا.. وسعادته بلوكاكو

لندن - د ب أ

نشر في: آخر تحديث:

أعرب لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، الألماني الدولي كاي هافيرتز، عن أمله في أن يكون الموسم الثاني له في الدوري الإنجليزي، ولزميله في تشيلسي الألماني الدولي، تيمو فيرنر، أفضل من الموسم الماضي.

وفي تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية الصادرة اليوم السبت، قال هافيرتز: "البداية بالنسبة لكلينا لم تكن جيدة بالمعني الصحيح، لكننا نشعر في الوقت الراهن بارتياح تام، وقد تعودنا على كرة القدم هنا وطريقة المعيشة والناس".

ووصف اللاعب السابق في صفوف باير ليفركوزن عودة الجماهير إلى الملاعب بالأمر الرائع، "إذ إن هذا الأمر يعمل على خلق روح مختلفة تماما وهو واحد من الأسباب الرئيسية التي كانت وراء رغبتي في الانتقال إلى انجلترا".

وكان هافيرتز، 22 عاما، اختتم الموسم الماضي بنجاح عظيم حيث نجح في إحراز هدف الفوز في نهائي دوري الأبطال أمام مانشستر سيتي. يذكر أن تشيلسي الذي يدربه الألماني توماس توخيل يضم ثلاثة لاعبين من ألمانيا وهم هافيرتز وفيرنر وانطونيو روديغر لاعب المنتخب الألماني.

وأعرب هافيرتز عن سروره بعودة المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو إلى تشيلسي قادما من إنترميلان وقال إن "روميلو مهاجم ممتاز، فهو تعزيز لأي ناد في العالم وسأكون سعيدا للغاية بأن أتمكن من إمداده بتمريرات".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
غادر بملابسه.. تفاصيل فرار أشرف غني من أفغانستان للإمارات غادر بملابسه.. تفاصيل فرار أشرف غني من أفغانستان للإمارات
قميص عن سقوط أفغان من قميص عن سقوط أفغان من "طائرة الموت" يشعل التواصل
الأكثر قراءة
فيديو لطفل سعودي ينتشر كالنار.. فيديو لطفل سعودي ينتشر كالنار.. "حالف لتقعد"!
لحظات لا تحتمل.. شاهد كيف أفرغوا رصاصا بجسد قائد أفغاني لحظات لا تحتمل.. شاهد كيف أفرغوا رصاصا بجسد قائد أفغاني
مشاهد همجية.. 400 يعتدون على فتاة ويجردونها من ملابسها مشاهد همجية.. 400 يعتدون على فتاة ويجردونها من ملابسها
بلقيس تتمايل مع محمد رمضان.. وهجوم حاد يطال إطلالتها بلقيس تتمايل مع محمد رمضان.. وهجوم حاد يطال إطلالتها
خبر سار عن رضيع أفغاني هز العالم بصورته من مطار كابل خبر سار عن رضيع أفغاني هز العالم بصورته من مطار كابل
سلاح محمد رمضان يثير ضجة.. وبلاغ ضده بسبب سلاح محمد رمضان يثير ضجة.. وبلاغ ضده بسبب "ممثل إباحي"
قبل أن تذهب
"طالبان الودودة" تحتاج إلى من يخلعها عباءة الإرهاب؟
"طالبان الودودة" تحتاج إلى من يخلعها عباءة الإرهاب؟
اكتشف المزيد