هافيرتز يتحدث عن عامه الأول في إنجلترا.. وسعادته بلوكاكو

أعرب لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، الألماني الدولي كاي هافيرتز، عن أمله في أن يكون الموسم الثاني له في الدوري الإنجليزي، ولزميله في تشيلسي الألماني الدولي، تيمو فيرنر، أفضل من الموسم الماضي.

وفي تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية الصادرة اليوم السبت، قال هافيرتز: "البداية بالنسبة لكلينا لم تكن جيدة بالمعني الصحيح، لكننا نشعر في الوقت الراهن بارتياح تام، وقد تعودنا على كرة القدم هنا وطريقة المعيشة والناس".

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ووصف اللاعب السابق في صفوف باير ليفركوزن عودة الجماهير إلى الملاعب بالأمر الرائع، "إذ إن هذا الأمر يعمل على خلق روح مختلفة تماما وهو واحد من الأسباب الرئيسية التي كانت وراء رغبتي في الانتقال إلى انجلترا".

وكان هافيرتز، 22 عاما، اختتم الموسم الماضي بنجاح عظيم حيث نجح في إحراز هدف الفوز في نهائي دوري الأبطال أمام مانشستر سيتي. يذكر أن تشيلسي الذي يدربه الألماني توماس توخيل يضم ثلاثة لاعبين من ألمانيا وهم هافيرتز وفيرنر وانطونيو روديغر لاعب المنتخب الألماني.

وأعرب هافيرتز عن سروره بعودة المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو إلى تشيلسي قادما من إنترميلان وقال إن "روميلو مهاجم ممتاز، فهو تعزيز لأي ناد في العالم وسأكون سعيدا للغاية بأن أتمكن من إمداده بتمريرات".