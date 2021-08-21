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"تنفيذي" هرتا برلين يؤكد احتمالية خروج كونيا

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المهاجم البرازيلي

"تنفيذي" هرتا برلين يؤكد احتمالية خروج كونيا

برلين - د ب أ

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أكد الرئيس التنفيذي لنادي هرتا برلين الألماني لكرة القدم، فريدي بوبيتش، أن البرازيلي ماتيوس كونيا، لاعب الفريق "يجري اتصالات مع أندية أخرى".

تجدر الإشارة إلى أن المدير الفني لهرتا برلين، بال دارداي، لم يدرج كونيا ضمن قائمة الفريق لمباراة فولفسبورغ المقررة اليوم السبت.

وقبل انطلاق المباراة، قال بوبيتش إن "المدير الفني اتخذ هذا القرار بدعم كامل من الجميع" وأضاف أن دارداي "لم يكن راضيا عن أدائه".

وتابع بوبيتش بالقول إنه لا يريد أن "يقول شيئا جزافا"، وأكد وجود محادثات بين كونيا وأندية أخرى" والسعر محدد على نحو واضح تماما والمعنيون بالأمر يعرفون هذا أيضا، وفي نهاية المطاف فإنني لن أبيعه بأقل من القيمة السوقية الراهنة".

وفي نفس الوقت، أكد بوبيتش، المحترف السابق ضمن صفوف هيرتا برلين، أن كونيا لن يتم إجباره على الرحيل كما أن من الممكن أن يستمر تعاقده مع هيرتا بعد انتهاء فترة الانتقالات في أول سبتمبر المقبل، ووصف المفاوضات بأنها "متعثرة" وصعبة.

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