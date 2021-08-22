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إبراهيموفيتش يعود إلى ميلان منتصف الشهر المقبل

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زلاتان إبراهيموفيتش
زلاتان تعرض إلى إصابة في شهر مايو الماضي

إبراهيموفيتش يعود إلى ميلان منتصف الشهر المقبل

ميلان - فرانس برس

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لن يستعيد ميلان الإيطالي خدمات مهاجمه السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش الذي خضع لعملية جراحية في ركبته أوائل الصيف الحالي، قبل منتصف الشهر المقبل بحسب ما أفاد مدربه ستيفانو بيولي الأحد.

وقال بيولي عشية المباراة الأولى لميلان في الدوري المحلي الاثنين ضد مضيفه سمبدوريا، إن السويدي الذي يحتفل بميلاده الأربعين في أكتوبر، في وضع جيد على الصعيد البدني. لكنه لم يعاود نشاطه حتى الآن مع الفريق، معتبراً أن الأسبوع المقبل سيكون مهماً جداً مع معاودته التمارين بالكرة بشكل كامل.

وتابع: إذا حصل كل شيء كما نأمل، بإمكانه أن يعود مع المجموعة خلال فترة التوقف الدولي، بين 30 أغسطس و8 سبتمبر.

وخضع إبراهيموفيتش في يونيو لعملية جراحية بسبب إصابة في ركبته أجبرته على الغياب عن نهائيات كأس أوروبا "يورو 2020".

وتعرض "إبرا" للإصابة في مباراة الفوز على يوفنتوس 3-صفر في الدوري الإيطالي في 9 مايو الماضي ضمن المرحلة الخامسة والثلاثين.

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