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إصابة أسطورة ليفربول بالخرف

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ماكديرموت
تيري ساعد ليفربول بالحصول على الدوري 4 مرات

إصابة أسطورة ليفربول بالخرف

ليفربول - رويترز

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أعلن ليفربول عملاق الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأحد أن الفحوص أظهرت تشخيص إصابة أسطورة خط الوسط السابق تيري ماكديرموت بالخرف.

وساعد ماكديرموت ليفربول على الفوز بلقب الدوري أربع مرات وبكأس أوروبا ثلاث مرات وبكأس الاتحاد الأوروبي مرة واحدة وبكأس الرابطة مرتين خلال الفترة 1974-1982. واختير كأفضل لاعب في استفتاء اتحاد لاعبي كرة القدم المحترفين عام 1980.

وقال اللاعب السابق البالغ عمره 69 عاما ولعب لإنجلترا 25 مرة، في بيان إنه في المرحلة الأولى من الخرف بعد الخضوع لفحص في المستشفى.

وأضاف: يجب علي التعامل مع الأمر وسأفعل. هذا هو أسلوبي الذي اعتدت عليه. لا يأتي أي شيء بسهولة، القتال هي طبيعتي الثانية. أسوأ شيء أنه قبل تشخيص الإصابة كنت أخضع لفحوص ولا أعرف ما سيحدث. عدد اللاعبين السابقين الذين أصيبوا بالخرف أو ألزهايمر مرعب.

وتأتي إصابة ماكديرموت بعد الكشف يوم الخميس عن إصابة أسطورة مانشستر يونايتد ومنتخب أسكتلندا دينيس لو بالخرف وألزهايمر.

وفي نوفمبر من العام الماضي أصيب بوبي تشارلتون لاعب مانشستر يونايتد الفائز بكأس العالم 1966 مع منتخب إنجلترا بالخرف أيضا.

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