الصاعد كليرمون يحرم ليون من تحقيق فوزه الأول

واصل فريق ليون ترنحه في الدوري الفرنسي لكرة القدم، وسقط في فخ التعادل 3-3 أمام ضيفه الصاعد كليرمون يوم الأحد في الجولة الثالثة من المسابقة.

وسجل أهداف ليون موسى ديمبلي (هدفين) في الدقيقتين الخامسة، من ركلة جزاء، و21 ولوكاس باكيتا في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

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فيما سجل أهداف كليرمون سينالي ديوماندي، لاعب ليون، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 12 وألباسان راشاني (هدفين) في الدقيقتين 80، والأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع ليون رصيده إلى نقطتين بعدما تعادل في الجولة الأولى مع ستاد بريست 1-1 وخسر في الجولة الثانية أمام أنجيه صفر - 3.

فيما رفع كليرمون رصيده إلى سبع نقاط، جمعها من الفوز في أول جولتين على بوردو وتروا بنتيجة واحدة هي 2 - صفر.