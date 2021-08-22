برشلونة يتعادل بصعوبة مع بلباو ويتصدر الدوري الإسباني

تعادل فريق برشلونة بصعوبة مع مضيفه اتلتيك بيلباو 1 - 1 اليوم السبت في المرحلة الثانية من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وعلى ملعب سان ماميس، تقدم بلباو بهدف عن طريق مدافعه اينييجو مارتينيز في الدقيقة 50 بعد ركلة ركنية نفذها إيكر مونيان وقابلها مارتينيز برأسه إلى داخل الشباك.

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لكن الوافد الهولندي الجديد ممفيس ديباي أدرك التعادل لبرشلونة في الدقيقة 75 بتسديدة قوية بقدمه اليسرى بعد تمريرة من سيرخي روبرتو. وأنهى برشلونة المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد إيريك جارسيا في الوقت بدل الضائع لحصوله على الإنذار الثاني.

ورفع برشلونة رصيده إلى أربع نقاط ليقتسم الصدارة مع مايوركا وفالنسيا مقابل نقطتين لبلباو في المركز التاسع.