بيكيه يزيد مشاكل برشلونة الدفاعية

كشف برشلونة أن المدافع جيرارد بيكيه سيغيب عن الفريق بعد إصابته في ربلة الساق خلال التعادل 1-1 مع مضيفه أتلتيك بيلباو في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم السبت.



وخرج بيكيه، الذي أحرز هدفا في الفوز 4-2 على ريال سوسييداد الأسبوع الماضي، في الشوط الأول ضد بلباو.



وبإصابة اللاعب البالغ عمره 34 عاما سيواجه برشلونة مشكلة دفاعية ضد خيتافي الأسبوع المقبل بعد طرد إيريك غارسيا في مواجهة بلباو.



ولم يوضح برشلونة مدة غياب بيكيه واكتفى بالإشارة إلى أنه سيتم تقييم حالته بشكل متواصل.





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