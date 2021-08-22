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رئيس بايرن التنفيذي يؤجل التفاوض مع ليفاندوفسكي

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ليفاندوفسكي
عقد ليفاندوفسكي مع بايرن يستمر لعامين مقبلين

رئيس بايرن التنفيذي يؤجل التفاوض مع ليفاندوفسكي

ميونخ - د ب أ

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أكد هربرت هاينر الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم أنه ليس هناك حاجة للتفاوض الآن على تجديد عقد نجم هجوم الفريق البولندي الدولي روبرت ليفاندوفسكي.

وقال هاينر لتلفزيون صحيفة "بيلد" يوم الأحد: لسنا مضطرين للتفاوض اليوم على العقد، فعقده لا يزال مستمرا لعامين.

واضاف هاينر أن بإمكانه تصور تجديد العقد مع "أحسن مهاجم في العالم" مجددا في الوقت المناسب.

ووصف هاينر ليفاندوفسكي، الذي أتم عامه الثالث والثلاثين السبت ،بأنه "ضمانة للأهداف" بالنسبة للنادي الألماني الحائز على رقم قياسي من البطولات.

من ناحية أخرى، أعرب هاينر عن اعتقاده بعدم وجود "حاجة ملحة" إلى ضم لاعبين جدد وذلك قبل أسبوع من انتهاء فترة الانتقالات الصيفية، وقال : لدينا قائمة ممتازة. مشيرا إلى الأداء الجيد للفريق البافاري وفوزه بكأس السوبر بثلاثة أهداف مقابل هدف على بوروسيا دورتموند.

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