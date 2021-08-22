سولشاير: تحولنا من "الطائرة" والسلة إلى الرغبي

قال أولي غونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد إن الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم تحول من الكرة الطائرة والسلة إلى ما يشبه رياضة الرغبي حاليا بسبب تساهل الحكام مع المخالفات وذلك بعد تعادل فريقه 1-1 مع مضيفه ساوثهامبتون اليوم الأحد.

وأضاف سولشاير أن برونو فرنانديز تعرض لمخالفة من جاك ستيفنز لاعب ساوثهامبتون خلال البناء للهجمة التي سجل منها أصحاب الضيافة هدفهم في الشوط الأول والذي تم احتسابه في النهاية هدفا عكسيا على فريد. وأدرك ميسون غرينوود التعادل ليونايتد بعد الاستراحة رغم أن ساوثهامبتون كان الطرف الأخطر خلال اللقاء.

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وقال سولشاير في مؤتمر صحفي "هدف ساوثهامبتون جاء بعد مخالفة ضدنا. ستيفنز مر من برونو فرنانديز مستخدما ذراعه وساقه. لا يمكننا الانتقال من مخالفات تحدث في رياضات مثل الكرة الطائرة أو كرة السلة مثلما حدث الموسم الماضي إلى مخالفات تتعلق برياضة الرغبي حاليا. لا أحبذ فكرة احتساب كل خطأ فنحن نلعب كرة القدم للرجال لكنها كانت مخالفة صريحة".