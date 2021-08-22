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كومان: الأندية "تجرأت" على برشلونة بعد رحيل ميسي

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كومان خلال المباراة التي تعادل فيها فريقه مع بلباو يوم السبت

كومان: الأندية "تجرأت" على برشلونة بعد رحيل ميسي

بلباو - رويترز

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اعترف رونالد كومان مدرب برشلونة بعد التعادل 1-1 مع أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني أن الفرق المنافسة تجرأت على ناديه وباتت تلعب بشجاعة أكبر بعد رحيل الهداف التاريخي للنادي ليونيل ميسي.

وسجل ممفيس ديباي هدفا قرب النهاية بتسديدة قوية ليلغي تقدم بيلباو بهدف إنيغو مارتينيز بضربة رأس، ليحصل برشلونة على نقطة التعادل، لكن كومان أكد أن النادي لا يزال متأثرا برحيل القائد ميسي الذي انتقل قبل أسبوعين إلى باريس سان جيرمان بعد 21 عاما بالنادي.

وقال كومان للصحفيين: لا أود الحديث عن الأمر ذاته لكن نحن نتحدث عن أفضل لاعب في العالم، ودائما ما يشعر المنافسون بالخوف عندما يكون ميسي حاضرا.

وأضاف: الأمر ذاته يؤثر علينا، إذا مررت الكرة إلى ميسي فهو في المعتاد لا يفقدها. يمكننا أن نشعر بعدم وجوده. كنا نعرف ذلك لكن لا يمكننا أن نغير شيئا.

وبدأ برشلونة الموسم بقوة دون ميسي وفاز 4-2 على ريال سوسييداد الأسبوع الماضي لكنه تعرض لاختبار صعب ولم يكن الطرف الأفضل خلال التعادل مع بلباو الذي فرض سيطرته لفترات طويلة.

وقال المدرب الهولندي: أعتقد أننا تعرضنا لصعوبات كبيرة في بداية المباراة. وضعنا المنافس تحت ضغط كبير وأدى بشكل رائع، لم يكن بوسعنا التحلي بالصبر خلال اللعب، لكن أود الإشادة بأسلوبنا بعد التأخر في النتيجة. أعتقد أن التعادل نتيجة عادلة، لأنه إذا لعبت بالطريقة التي لعبنا بها فإنك ستتعرض دائما لمشكلات. ليس لدي أي شكوى من النتيجة.

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