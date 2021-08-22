لوكاكو يهز شباك أرسنال في ظهوره الأول مع تشيلسي

حقق تشيلسي ثاني انتصاراته في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم بفوزه على مضيفه أرسنال 2 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد في الجولة الثانية من المسابقة، والتي شهدت تسجيل النجم البلجيكي روميلو لوكاكو هدفه الأول مع الفريق بعد انتقاله من إنتر ميلان الإيطالي في وقت سابق من الشهر الجاري.

وسجل لوكاكو هدف تشيلسي الأول بعد مرور ربع ساعة من اللعب، قبل أن يضيف ريس جيمس الهدف الثاني في الدقيقة 35.

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ورفع تشيلسي رصيده إلى ست نقاط، إذ فاز في الجولة الأولى على كريستال بالاس 3 -صفر، فيما ظل أرسنال بلا رصيد عقب خسارته أمام الصاعد برينتفورد صفر-2 في الجولة الأولى