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مانشستر يونايتد يسقط في فخ التعادل أمام ساوثهامبتون

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مانشستر يونايتد ساوثهامبتون
غرينوود في محاولة تجاه مرمى المضيف

مانشستر يونايتد يسقط في فخ التعادل أمام ساوثهامبتون

ساوثهامبتون - د ب أ

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سقط فريق مانشستر يونايتد في فخ التعادل 1-1 أمام مضيفه ساوثهامبتون خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، والتي شهدت أيضا فوز توتنهام على وولفرهامبتون 1 - صفر.

وتقدم ساوثهامبتون في الدقيقة 30 عبر تسديدة لتشي آدمز اصطدمت بقدم فريد، مدافع مانشستر يونايتد، وتعادل مانشستر يونايتد عن طريق ماسون غرينوود في الدقيقة 55.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى أربع نقاط، إذ فاز في الجولة الأولى على ليدز يونايتد 5 - 1، فيما حصد ساوثهامبتون أول نقطة له هذا الموسم بعدما خسر في الجولة الأولى أمام إيفرتون 1 - 3.

وفي المباراة الثانية، فاز توتنهام على مضيفه وولفرهامبتون بهدف دون رد، إذ يدين بالفضل في هذا الفوز للاعبه ديلي آلي الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة العاشرة من ركلة جزاء.

ورفع توتنهام رصيده إلى ست نقاط حيث فاز في الجولة الأولى على مانشستر سيتي بهدف نظيف، فيما ظل وولفرهامبتون بلا رصيد إذ خسر أمام ليستر سيتي صفر - 1 في الجولة الأولى.

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