مدرب توتنهام سعيد بمساهمة كين

أعرب نونو إسبيريتو سانتو، المدير الفني لفريق توتنهام الإنجليزي لكرة القدم، عن سعادته بمساهمة هاري كين في الفوز الذي حققه فريقه على وولفرهامبتون 1 - صفر اليوم الأحد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.ايه.ميديا" أن قائد المنتخب الإنجليزي لم يشارك في أول مباراتين رسميتين للفريق هذا الموسم، بعد أن عاد من إجازته في وقت متأخر وسط رغبته في الانضمام لمانشستر سيتي.

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ولكن مع إصرار توتنهام بتمسكه بعدم بيع اللاعب، شارك كين في الدقيقة 72 من المباراة أمام وولفرهامبتون التي فاز بها توتنهام بهدف ديلي آلي في الدقيقة العاشرة من ركلة جزاء. وبمجرد مشاركته طور كين من أداء الفريق وكان بإمكانه أن يسجل هدفا، ولكن أخطر فرصه تصدى لها حارس وولفرهامبتون جوزيه سا.

وقال نونو، الذي حقق انتصارين مع توتنهام من بينهما الفوز على فريقه القديم وولفرهامبتون :" أعتقد أن كين قدم أداء جيدا، ساعد الفريق، واتيحت له فرصة جيدة للتسجيل". وأضاف :"مازال هاري في مرحلة رفع مستويات جاهزيته البدنية وتطويرها ، ولكنه أحد أفضل اللاعبين في العالم".

ويلعب توتنهام يوم الخميس المقبل في إياب الدور المؤهل لدور المجموعات بدوري المؤتمر الأوروبي أمام باكوس دي فيريرا البرتغالي، وهي المباراة التي ربما يحتاج فيها توتنهام لبعض مهاجميه الأقوياء للمساعدة في قلب تأخره بهدف نظيف في مباراة الذهاب.

وعما إذا كان كين سيشارك أم لا، أضاف نونو :" لا يمكنني الإجابة عن هذا، هذا مبكر جدا. الآن سنذهب لنتعافى ولنستعد للمباراة المقبلة. مثلما نفعل دائما بنفس الطريقة وسنتخذ القرار الذي ينبغي علينا اتخاذه".