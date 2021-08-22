يوفنتوس يهدر تقدمه ويكتفي بالتعادل مع أودينيزي

استهل فريق يوفنتوس حملته في الدوري الإيطالي لكرة القدم بالتعادل مع مضيفه أودينيزي 2 - 2 خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد في الجولة الأولى من المسابقة، التي شهدت أيضا فوز بولونيا على ساليرنيتانا 3 - 2.

وسجل هدفي يوفنتوس باولو ديبالا وخوان كوادرادو في الدقيقتين الثالثة و23، فيما سجل هدفي أودينيزي روبرتو بيرييرا في الدقيقة 51 من ركلة جزاء وجيرارد دولوفيو في الدقيقة 83.

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وفي المباراة الثانية، فاز بولونيا على ساليرنيتانا 3 – 2، إذ سجل أهداف الأول اللاعبان لورينزو دي سيلفيستري (هدفين) في الدقيقتين 59 و77 وماركو أرناوتوفيتش في الدقيقة 75، فيما سجل هدفي ساليرنيتانا اللاعبان فيدريكو بونازولي في الدقيقة 52 من ركلة جزاء ومامادو كوليبالي في الدقيقة 72.