بعد عام مرهق.. بيدري يحصل على إجازة

حصل النجم الدولي الشاب بيدري على راحة أخيرا، بعد مشاركته في أول مباراتين مع فريقه برشلونة الإسباني لكرة القدم خلال موسم 2021 - 2022.



ونشر لاعب خط وسط منتخب إسبانيا يوم الأحد صورة من طائرته على وسائل التواصل الاجتماعي أثناء عودته إلى منزله في مدينة تينيريفي الإسبانية.



ويعود بيدري (18 عاماً) إلى إقيلم كتالونيا للمشاركة مع برشلونة ضد إشبيلية ببطولة الدوري في 12 سبتمبر المقبل.



ولعب بيدري موسما واحدا فقط مع فريق لاس بالماس قبل أن ينضم لبرشلونة بقيادة مدربه الهولندي رونالد كومان في بداية الموسم الماضي، لكنه سرعان ما أصبح عنصرا رئيسيا في صفوف الفريق.

ولعب بيدري 74 مباراة مع برشلونة ومنتخب إسبانيا في أقل من عام، إذ بلغ مع منتخب إسبانيا نصف نهائي يورو 2020، وانتقل للمشاركة مع المنتخب الأولمبي الذي وصل المباراة النهائية لمنافسات كرة القدم في أولمبياد طوكيو.