ارتفاع إصابات كورونا في الدوري الإنجليزي

أعلن الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الاثنين أن 16 حالة إصابة بفيروس كورونا ظهرت في آخر جولة من الفحوصات بين 3060 لاعبا وعضوا بالأطقم المعاونة خضعوا للفحص.

وأظهرت الجولة الثالثة من الفحوصات التي أجريت بين 16 و22 أغسطس الحالي زيادة في الإصابات بعدما سجل الدوري الممتاز 20 حالة في أول أسبوعين من الاختبارات.

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وأضاف الدوري: وفقا لقواعد الفحوصات في الرعاية الصحية، سيستخدم الدوري الممتاز اختبارات معينة للموسم الحالي، وأي شخص تثبت إصابته سيخضع لاختبار اخر من نوع مختلف للتأكد من النتيجة.

وأصيب كريستيان بوليسيك لاعب تشيلسي بكوفيد-19 الأسبوع الماضي وكذلك بن وايت لاعب أرسنال الجديد، وكلاهما غاب عن قمة الفريقين التي حسمها تشيلسي 2-صفر الأحد ليتصدر الدوري.

وكان ثنائي هجوم أرسنال بيير إيمريك أوباميانغ وألكسندر لاكازيت بين أربعة لاعبين بالفريق أصيبوا بالفيروس منذ أسبوع، لكن أوباميانغ عاد لفريقه لخوض مباراة الأحد.