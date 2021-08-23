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بايرن يمدد عقد كيميتش حتى 2025

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كيميتش
جوشوا يلعب مع بايرن منذ 2015

بايرن يمدد عقد كيميتش حتى 2025

ميونخ - د ب أ

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أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم يوم الاثنين تمديد عقد لاعب خط الوسط جوشوا كيميتش لمدة عامين، ليستمر مع الفريق حتى عام 2025.

وانضم كيميتش (26 عاماً) إلى بايرن ميونخ عام 2015 قادما من لايبزيغ وأصبح لاعبا قياديا بالفريق البافاري وكذلك في المنتخب الألماني في الأعوام الماضية، وتوج مع بايرن بكل البطولات التي يشارك فيها النادي.

وقال كيميتش في تصريحات نشرها بايرن ميونخ عبر موقعه الرسمي على الإنترنت: السبب الأكثر أهمية وراء تجديد عقدي مع البايرن هو أنه سيتيح لي مواصلة القيام بالشيء الذي أحبه بشغف. عندما تكون لاعبا في بايرن فأنت مرشح دائما لحصد الألقاب، ولقد كونت صداقات رائعة هنا.

وأضاف: كرة القدم يجب أن تكون للمتعة في المقام الأول، وهذا كان السبب وراء ممارستي لها في الأساس. لا يزال أمامي المزيد لتعلمه وهناك مجال لتطوري بشكل أكبر في السنوات القادمة. علاوة على ذلك، عائلتي تشعر بارتياح في ميونخ، وما نجده هنا قلما تجده في مكان آخر.

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