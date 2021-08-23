تعليق مباراة نيس ومارسيليا بعد اقتحام الجماهير للملعب

عُلقت مباراة نيس وضيفه مارسيليا نهائيًا بعد قرابة ساعة ونصف من توقفها على خلفية اقتحام الجماهير البيتية أرض الملعب ومواجهة لاعب الخصم ديميتري باييه قبل وقوع اشتباكات، في ختام المرحلة الثالثة من الدوري المحلي لكرة القدم الأحد.

وأوقف الحكم المباراة بين الجارين على سواحل الريفييرا بعدما اقتحم عدد من مشجعي نيس أرض الملعب في الدقيقة 75، عندما رمى لاعب مارسيليا باييت نحو المدرجات واحدة من الزجاجات البلاستيكية التي كانت ترمى عليه في كل مرة ينفذ ضربة ركنية.

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أشعل ذلك غضب جماهير أصحاب الارض ما أدى إلى نزول البعض منهم الى أرض الملعب لمهاجمة باييه، ما دفع الحكم الى توقيف اللقاء وإرسال اللاعبين الى غرف تبديل الملابس.

وافق نيس على العودة الى أرض الملعب مقابل رفض مارسيليا ما أدى الى تعليق المباراة نهائيًا. وكانت النتيجة تشير الى تفوق أصحاب الارض بهدف دون رد قبل التوقف.

سقط باييه أرضًا بعد أن أصابته إحدى الزجاجات قبل أن ينهض ويرميها نحو المدرجات. توجه زميلاه الإسباني ألفارو غونزاليس وماتيو غيندوزي نحو المدرج الذي رميت منه الزجاجة لمخاطبة الجماهير، قبل أن يتوجه إليهم أيضًا البرازيلي دانتي قائد نيس لمحاولة تهدئتهم.

حاول رجال الأمن ذوي السترات الصفراء صد الجماهير، لكن وقعت اشتباكات بالأيادي وشجار في أماكن مختلفة من الملعب بين لاعبي الفريقين والمشجعين والعاملين. وبدا المدرب الأرجنتيني لمارسيليا خورخي سامباولي غاضبًا ويحاول الاشتباك مع أحدهم وحاول زملاؤه في الجهاز الفني إبعاده.

وقبل صافرة البداية، دخل لاعب نيس السابق كيفن أنان أرض الملعب على الكرسي المتحرك وسط تصفيق الجماهير واللاعبين. كان قد أصيب بشلل جزئي في حادث سيارة أنهى مسيرته في عام 2013.

وكانت النتيجة تشير الى تفوق نيس بهدف دون رد قبل التوقف سجله الدنماركي كاسبر دولبرغ بصدره من أمام المرمى إثر عرضية من البديل السويسري جوردان لوتومبا الذي وصلته الكرة من الجزائري هشام بوداوي بعد أن افتكها من الخصم في منتصف الملعب (49).