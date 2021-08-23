جناح ليفربول ينتقل إلى ليون الفرنسي

أعلن ناديا ليفربول وأولمبيك ليون يوم الاثنين انتقال السويسري شيردان شاكيري من النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إلى النادي الفرنسي لمدة ثلاث سنوات.

وأضاف ليون أن انتقال اللاعب الدولي البالغ عمره "29 عاما" تكلف مبدئيا ستة ملايين يورو (7.04 مليون دولار)، مع مكافآت إضافية بحد أقصى خمسة ملايين يورو.

مادة اعلانية

وانضم شاكيري إلى ليفربول من ستوك سيتي في يوليو 2018، وخاض 63 مباراة في كافة المسابقات مع فريق المدرب يورغن كلوب، وفاز بلقب الدوري الممتاز ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية وكأس السوبر خلال فترته في أنفيلد.

ومع ذلك جلس المهاجم السويسري على مقاعد البدلاء في المواسم الأخيرة في ظل تكرار الإصابات والمنافسة الشديدة بين المهاجمين مما أدى لتراجع فرص مشاركته في المباريات.



وقال أولمبيك ليون في بيان: أكمل شاكيري خط الوسط الذي يتمتع بالخبرة بالفعل، ويضم العديد من اللاعبين الدوليين. انضمامه يؤكد أن أولمبيك ليون يوفر الوسائل التي تجعله يقدم موسما رائعا في دوري الدرجة الأولى الفرنسي والدوري الأوروبي.



وسينتقل ليون، الذي حصد نقطتين من أول ثلاث مباريات في الدوري، لمواجهة نانت يوم السبت المقبل.