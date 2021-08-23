رغم الخوف من الإصابة.. مدرب كوريا يضم سون

انضم سون هيونغ-مين إلى تشكيلة كوريا الجنوبية لخوض مباراتين في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم الشهر المقبل رغم مخاوف معاناته من الإصابة خلال فوز ناديه توتنهام هوتسبير 1-صفر على وولفرهامبتون واندرارز.



وخرج اللاعب البالغ عمره 29 عاما وشارك هاري كين بدلا منه في الدقيقة 72 يوم الأحد، عندما حقق توتنهام انتصاره الثاني في أول جولتين وبدأ الدوري الإنجليزي الممتاز بشكل مثالي.



وقال نونو إسبيريتو سانتو مدرب توتنهام هوتسبير للصحفيين عقب المباراة : في الوقت الحالي، هو على ما يرام، في عملية الإحماء، انتابته مشاعر غريبة لكنه كان جاهزا للعب. لا أعرف ما سيحدث. دعونا نقيم حالته.

وضم باولو بينتو مدرب كوريا الجنوبية اللاعب سون لتشكيلة من 26 لاعبا يوم الاثنين لمواجهة العراق ولبنان في الثاني والسابع من سبتمبر المقبلين.

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وقال بينتو للصحفيين اليوم الاثنين "سون بالنسبة لي في حالة جيدة حيث أنه على حد علمي لا يعاني من مشكلة، في أول مباراة (لتوتنهام) خاض 90 دقيقة وبالأمس لعب 70 دقيقة، لذا في رأيي هو على ما يرام، وليس لدي أي معلومات عن معاناته من إصابة.

وستحاول كوريا الجنوبية التأهل إلى كأس العالم 2022 ومواصلة اللعب بشكل منتظم في النهائيات منذ المكسيك في 1986.