رومينيغه يذكر ساني بموقف جماهير بايرن مع روبن

أعرب الرئيس السابق لنادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم كارل-هاينز رومينيغه عن تعاطفه مع ليروي ساني لاعب الفريق الذي تعرض لصافرات استهجان من الجماهير في مباراة بايرن أمام كولون في الدوري الألماني.

وأوضح رومينيغه أن موقف الجماهير الساخط من ساني لاعب المنتخب الألماني ذكره بالموقف الذي تعرض له النجم الهولندي الشهير أرين روبن مع جماهير بايرن إبان احترافه في صفوف النادي البافاري.

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وقال رومينيغه في تصريحات لتلفزيون صحيفة "بيلد" يوم الاثنين إنه لم يعجبه سلوك الجماهير حيال ساني الذي خرج بين الشوطين بسبب ضعف أدائه، وأضاف: أنا متعاطف معه، فهو يجتهد لكنه ليس لديه ثقة في نفسه، كما أنه لم يلعب بشكل جيد في كأس أوروبا الأخيرة، وقد تصاعد الانتقاد الجماهيري له بسبب قيمة صفقة انتقاله وراتبه.



واستطرد رومينيغه حديثه قائلا إن ما حدث في الاستاد الأحد ذكره بعام 2012، عندما تعرض روبن لسخط قطاع من جماهير بايرن بعدما أخفق في تسديد ضربة جزاء في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام تشيلسي الذي كان مقاما على ملعب بايرن ولم يتمكن الفريق من الفوز بهذه البطولة في ذلك العام.

وسبق هذه الواقعة، إخفاق الهولندي الدولي في تسديد ضربة جزاء مهمة في قمة الدوري الألماني أمام بوروسيا دورتموند الذي فاز لاحقا بالبطولة في ذلك العام.

وفي مباراة المصالحة التي أقيمت بين بايرن ميونخ ومنتخب هولندا في ملعب اليانز أرينا تعرض روبن لصافرات استهجان من قبل جماهير بايرن، وقال رومينيغه إن الأمور كادت أن تصل مع روبن الذي كان حزينا إلى حد أن يطلب من النادي الاستغناء عنه، لكن بايرن تمسك بروبن الذي سجل في العام التالي لصالح بايرن أمام بوروسيا دورتموند في نهائي دوري الأبطال في لندن، وظل منذ ذلك الوقت وحتى عام 2019 واحدا من اللاعبين الذين تعشقهم جماهير بايرن.