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سيتي يكشف عن تمثالي سيلفا وكومباني

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سيلفا أغويرو كومباني
النادي الإنجليزي سيكشف عن تمثال ثالث لسيرجيو أغويرو العام المقبل

سيتي يكشف عن تمثالي سيلفا وكومباني

مانشستر - رويترز

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أعلن مانشستر سيتي بطل دوري إنجلترا الممتاز لكرة القدم يوم الاثنين أنه سيكشف عن تمثالين أقيما تكريما للاعبيه السابقين ديفيد سيلفا وفينسنت كومباني خارج ملعب الاتحاد قبل مباراته السبت المقبل أمام ضيفه أرسنال.

وكان لاعب الوسط الإسباني سيلفا غادر سيتي في العام الماضي، بعد أن ساعد النادي على الفوز بلقب الدوري الممتاز أربع مرات والتتويج بلقب كأس إنجلترا مرتين، وحاليا يلعب مع ريال سوسييداد الإسباني.

أما القائد السابق البلجيكي كومباني فغادر في 2019 بعد أن أمضى 11 عاما في صفوف النادي وهو يشرف حاليا على تدريب أندرلخت البلجيكي.

وقال سيتي إنه سيكشف عن تمثال آخر تكريما لهدافه التاريخي الأرجنتيني سيرجيو أغويرو في 2022ـ، بعدما غادر في نهاية الموسم الماضي للانضمام إلى برشلونة عقب أن أمضى 10 أعوام معه.

وأضاف بطل إنجلترا في بيان إن قرار تكريم اللاعبين الثلاثة اتخذ تقديرا لإسهاماتهم المتميزة خلال وجودهم مع النادي.

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