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شاكيري ينتقل إلى ليون الفرنسي

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شاكيري
شاكيري انتقل إلى ليفربول الإنجليزي عام 2018

شاكيري ينتقل إلى ليون الفرنسي

ليون - فرانس برس

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أعلن نادي ليون الفرنسي عن توصله إلى اتفاق يقضي بانتقال السويسري الدولي شيردان شاكيري جناح ليفربول الإنجليزي إلى صفوفه في صفقة تقدر قيمتها بـ11 مليون يورو من ضمنها المكافآت.


ويملك شاكيري (29 عاما) خبرة كبيرة في الملاعب بعد خوضه 96 مباراة دولية في صفوف منتخب سويسرا ومشاركته في 3 نسخ من نهائيات كأس العالم (2010 و2014 و2018)، بالإضافة إلى كأس أوروبا مرتين عامي 2016 و2020.


وسبق لشاكيري أن دافع عن ألوان أندية بازل السويسري، وبايرن ميونخ الألماني، وإنتر الإيطالي وستوك سيتي الإنجليزي قبل أن ينتقل إلى ليفربول عام 2018.


ويعاني ليون في مطلع الموسم الحالي في الدوري الفرنسي إذ فشل في تحقيق أي فوز في ثلاث مراحل حتى الآن ويحتل المركز السادس عشر.

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