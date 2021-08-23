فينيسيوس يرفض خسارة ريال مدريد أمام ليفانتي

تعثر ريال مدريد بتعادل صعل على ملعب نادي ليفانتي 3 -3 ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري الإسباني لكرة القدم "لا ليغا".

وبعدما استهل مشواره مع مدربه الجديد القديم الإيطالي كارلو أنشيلوتي بالفوز على مضيفه ديبورتيفو ألافيس 4-1، اصطدم ريال مدريد الأحد بعقدة ليفانتي الذي أجبره على الاكتفاء بنقطة، لا بل كان قريباً من إسقاطه لولا تألق البديل البرازيلي فينيسيوس جونيور الذي سجل ثنائية وأدرك التعادل 3-3.

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وبدأ ليفانتي يشكل بالفعل عقدة لريال الذي عانى أمام منافسه في الأعوام الأخيرة، إذ مني بثلاث هزائم ومثلها تعادلات في آخر تسع مواجهات بينهما.

وكشر ريال عن أنيابه باكراً، إذ افتتح التسجيل بعد أقل من خمس دقائق على البداية بعد تمريرة من الوافد الجديد النمسوي دافيد ألابا الى الفرنسي كريم بنزيمة الذي تقدم بها داخل المنطقة قبل أن يعكسها الى الويلزي غاريث بايل الذي سددها في الشباك (5).

وهو الهدف الأول للويلزي الذي لعب الموسم الماضي مع فريقه السابق توتنهام الإنكليزي على سبيل الإعارة، بقميص ريال في الدوري الإسباني منذ الأول من أيلول/سبتمبر 2019 ضد فياريال (2-2)، مسجلاً هدفه الـ81 من أصل 173 مباراة خاضها في "لا ليغا".

وبقيت النتيجة على حالها حتى نهاية الشوط الأول، ثم ضرب ليفانتي في مستهل الثاني حين استفاد من خطأ للحارس البلجيكي تيبو كورتوا في صد تسديدة رودجر مارتي لتواصل الكرة طريقها الى الشباك بعد ثوان معدودة على صافرة البداية (46).

واكتملت المفاجأة حين وضع خوسيه كامبانيا ليفانتي في المقدمة بهدف رائع "على الطاير" إثر عرضية من خورحي دي فروتوس (57).

وحاول أنشيلوتي تدارك الموقف، فزج بالبرازيليين فينيسيوس جونيور ورودريغو وماركو أسينسيو بدلاً من البلجيكي إدين هازار وبايل وإيسكو توالياً (59). وكان أنشيلوتي مصيباً في خياراته، إذ نحج فينيسيوس جونيور في إدراك التعادل بعد لعبة بدأها البديل الآخر العائد من الإصابة داني كارفاخال بتمريره الكرة الى البرازيلي الآخر كاسيميرو، فلعبها الأخير الى مواطنه الذي تقدم بها وسددها أرضية في الشباك (73).

لكن الفرحة لم تدم طويلاً لأن ليفانتي استعاد التقدم مجدداً عبر روبرتو بيير بعدما وصلته الكرة بالخطأ من ألابا إثر ركلة حرة نفذها البديل المقدوني الشمالي إينيس بردهي (79).

وبعدما تدخل القائم لانقاذ ريال من هدف ثالث عبر أليخاندرو كانتيرو (82) وبعد تألق للحارس أيتور فرنانديس في صد محاولتين على التوالي للبديل الصربي لوكا يوفيتش وكارفاخال (84)، نجح فينيسيوس جونيور في إدراك التعادل مجدداً بهدفه الشخصي الثاني بتسديدة من زاوية صعبة جداً بمساعدة القائم (85).

وقبل نهاية الوقت الأصلي بثلاث دقائق، ضحى الحارس ايتور فرنانديس بنفسه حين تصدى للكرة بيده خارج منطقة الجزاء من أجل إيقاف انطلاقة لفينيسيوس جونيور ما أدى الى طرده بالبطاقة الحمراء.

وبعد خسارته افتتاحاً أمام برشلونة 2-4، حقق ريال سوسييداد فوزه الأول بتغلبه على ضيفه العائد الى دوري الأضواء بعد موسمين في الدرجة الثانية رايو فايكانو بهدف وحيد سجله هدافه ميكيل أويارسابال في الدقيقة 68 من ركلة جزاء، ملحقاً بالضيوف هزيمتهم الثانية توالياً في مستهل مشوار العودة بين الكبار.

وتختتم المرحلة الإثنين حيث يلتقي خيتافي مع إشبيلية وأوساسونا مع سلتا فيغو.