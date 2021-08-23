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لوكاكو: هدفي في أرسنال الأفضل من بين 114 أحرزتها

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لوكاكو تشيلسي أرسنال
روميلو هز الشباك في ظهوره الأول مع تشيلسي

لوكاكو: هدفي في أرسنال الأفضل من بين 114 أحرزتها

لندن - رويترز

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كشف روميلو لوكاكو مهاجم تشيلسي الجديد أن الهدف الذي أحرزه في فوز النادي اللندني 2-صفر على جاره أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأحد هو هدفه المفضل بين 114 هدفا أحرزها في البطولة حتى الآن.

وكانت المباراة هي الأولى للوكاكو بعد عودته لتشيلسي بطل أوروبا قادما من إنتر ميلان بطل دوري إيطاليا في وقت سابق من أغسطس الجاري.

وأحرز لوكاكو الهدف بعد 15 دقيقة فقط، مستغلا عرضية من زميله ريس جيمس الذي أحرز الهدف الثاني لفريق المدرب توماس توخيل.

وكان هذا أول هدف يحرزه لوكاكو (28 عاما) لتشيلسي بعد فشله في هز الشباك خلال فترته الأولى مع النادي والتي انتهت قبل سبعة أعوام.

وقال لوكاكو بعد المباراة: هذا هو هدفي الأفضل. الأفضل، تعرفون أهمية ذلك بالنسبة لي معنويا، قدمنا أداء جيدا حقا. وسيطرنا على اللعب. وكان من الممكن لنا إحراز المزيد من الأهداف.. وعلينا الاستمرار بهذه الوتيرة.

وفي الجولة المقبلة سيحل تشيلسي صاحب الصدارة بعد أول جولتين ضيفا على ليفربول الثاني في القائمة السبت المقبل.

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