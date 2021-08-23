مورينيو يحقق فوزه الأول مع روما في الدوري

أحرز جوردان فريتو هدفين ليقود روما للفوز 3-1 على فريقه السابق فيورنتينا في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم الأحد في بداية مظفرة للمدرب جوزيه مورينيو لمشواره مع الفريق القادم من العاصمة في مواجهة أنهاها كل فريق بعشرة لاعبين.

وطُرد بارتلومي دراغوفسكي حارس فيورنتينا بعد تدخل على تامي إبراهام الوافد الجديد لروما في الدقيقة 17 في بداية سيئة للفريق الضيف مع المدرب فينشنزو إيتاليانو. واستغل روما التفوق العددي بالاستاد الأولمبي في العاصمة عندما افتتح هنريخ مخيتاريان التسجيل في الدقيقة 26.

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وتحول الزخم لصالح فيورنتينا بطرد نيكولو زانيولو في مشاركته الأولى في التشكيلة الأساسية لروما منذ أكثر من عام بعد ابتعاده لفترة طويلة للإصابة لحصوله على الإنذار الثاني بعد الاستراحة مباشرة. وأدرك نيكولا ميلنكوفيتش التعادل للفريق الضيف عند مرور ساعة من اللعب. وزاد روما إيقاعه ومرر مخيتاريان كرة إلى فريتو ليضيف الهدف الثاني قبل أن يجعل اللاعب الفرنسي النتيجة 3-1 مع تبقي 11 دقيقة على النهاية.

وأبلغ مورينيو خدمة دازن للبث "كل قرارات الحكم كانت صحيحة. حكم الفيديو المساعد رصد كل خطأ بسيط وفي بعض الأحيان تكون هذه الأخطاء حاسمة. لدينا العديد من الحلول المختلفة لكن في الوقت الحالي أنا سعيد بروح الفريق والتنظيم الدفاعي سيتحسن".

وأضاف "فيورنتينا جعل الأمور صعبة للغاية علينا. إيتاليانو يستحق الكثير من المديح لأن فريقه يلعب بهذا الشكل الرائع في بداية الموسم".

وفي وقت سابق، أحرز لورنزو إنسيني وإلجيف إلماس هدفين ليفوز نابولي 2-صفر على ضيفه فينتسيا رغم طرد فيكتور أوسيمن مهاجم نابولي في الشوط الأول. وعوض بولونيا تأخره مرتين ليفوز 3-2 على ضيفه سالرنيتانا بفضل هدفي لورنزو دي سيلفستري وهدف ماركو أرناوتوفيتش. وأنهى بولونيا المباراة بتسعة لاعبين بعد طرد روبرتو سوريانو ويردي شوتن في الشوط الثاني فيما طُرد شتيفان شتراندبيرغ لاعب سالرنيتانا في الشوط الأول.