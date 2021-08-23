.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

مورينيو يحقق فوزه الأول مع روما في الدوري

  • الخط
المدرب البرتغالي

مورينيو يحقق فوزه الأول مع روما في الدوري

روما - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

أحرز جوردان فريتو هدفين ليقود روما للفوز 3-1 على فريقه السابق فيورنتينا في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم الأحد في بداية مظفرة للمدرب جوزيه مورينيو لمشواره مع الفريق القادم من العاصمة في مواجهة أنهاها كل فريق بعشرة لاعبين.

وطُرد بارتلومي دراغوفسكي حارس فيورنتينا بعد تدخل على تامي إبراهام الوافد الجديد لروما في الدقيقة 17 في بداية سيئة للفريق الضيف مع المدرب فينشنزو إيتاليانو. واستغل روما التفوق العددي بالاستاد الأولمبي في العاصمة عندما افتتح هنريخ مخيتاريان التسجيل في الدقيقة 26.

وتحول الزخم لصالح فيورنتينا بطرد نيكولو زانيولو في مشاركته الأولى في التشكيلة الأساسية لروما منذ أكثر من عام بعد ابتعاده لفترة طويلة للإصابة لحصوله على الإنذار الثاني بعد الاستراحة مباشرة. وأدرك نيكولا ميلنكوفيتش التعادل للفريق الضيف عند مرور ساعة من اللعب. وزاد روما إيقاعه ومرر مخيتاريان كرة إلى فريتو ليضيف الهدف الثاني قبل أن يجعل اللاعب الفرنسي النتيجة 3-1 مع تبقي 11 دقيقة على النهاية.

وأبلغ مورينيو خدمة دازن للبث "كل قرارات الحكم كانت صحيحة. حكم الفيديو المساعد رصد كل خطأ بسيط وفي بعض الأحيان تكون هذه الأخطاء حاسمة. لدينا العديد من الحلول المختلفة لكن في الوقت الحالي أنا سعيد بروح الفريق والتنظيم الدفاعي سيتحسن".

وأضاف "فيورنتينا جعل الأمور صعبة للغاية علينا. إيتاليانو يستحق الكثير من المديح لأن فريقه يلعب بهذا الشكل الرائع في بداية الموسم".

وفي وقت سابق، أحرز لورنزو إنسيني وإلجيف إلماس هدفين ليفوز نابولي 2-صفر على ضيفه فينتسيا رغم طرد فيكتور أوسيمن مهاجم نابولي في الشوط الأول. وعوض بولونيا تأخره مرتين ليفوز 3-2 على ضيفه سالرنيتانا بفضل هدفي لورنزو دي سيلفستري وهدف ماركو أرناوتوفيتش. وأنهى بولونيا المباراة بتسعة لاعبين بعد طرد روبرتو سوريانو ويردي شوتن في الشوط الثاني فيما طُرد شتيفان شتراندبيرغ لاعب سالرنيتانا في الشوط الأول.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
لقاح كورونا شهير الأسرع في فقدان فعاليته ضد متحور دلتا! لقاح كورونا شهير الأسرع في فقدان فعاليته ضد متحور دلتا!
جيمس بوند يحرم أبناءه من ثروة بملايين الدولارات.. هذا ما حدث! جيمس بوند يحرم أبناءه من ثروة بملايين الدولارات.. هذا ما حدث!
الأكثر قراءة
انتشار زواج انتشار زواج "البارت تايم" بمصر.. والإفتاء تحذر: محرم وباطل!
مصر.. تفاصيل فرض رسوم على انتظار السيارات أسفل العقارات مصر.. تفاصيل فرض رسوم على انتظار السيارات أسفل العقارات
جيمس بوند يحرم أبناءه من ثروة بملايين الدولارات.. هذا ما حدث! جيمس بوند يحرم أبناءه من ثروة بملايين الدولارات.. هذا ما حدث!
متى يتلقى متعافي كورونا اللقاح؟ أجوبة هامة من الصحة العالمية متى يتلقى متعافي كورونا اللقاح؟ أجوبة هامة من الصحة العالمية
بعد إنقاذه لطفلين مشردين بالإسكندرية.. سعد الصغير يعلق بعد إنقاذه لطفلين مشردين بالإسكندرية.. سعد الصغير يعلق
بنوك مصرية تحذر من سرقة الأرصدة.. انتبهوا لطريقة الاحتيال الخطرة بنوك مصرية تحذر من سرقة الأرصدة.. انتبهوا لطريقة الاحتيال الخطرة
قبل أن تذهب
مطار كابل ما زال نافذة النجاة من طالبان رغم الفوضى والموت
مطار كابل ما زال نافذة النجاة من طالبان رغم الفوضى والموت
اكتشف المزيد