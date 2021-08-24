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أرسنال يؤكد جاهزية أوديغارد لمباراة الكأس

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أوديغارد
أوديغارد عاد إلى أرسنال بشكل دائم

أرسنال يؤكد جاهزية أوديغارد لمباراة الكأس

لندن - رويترز

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أعلن أرسنال أن لاعبه المنضم حديثا مارتن أوديغارد بات جاهزا لمواجهة وست بروميتش ألبيون في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم يوم الأربعاء، بينما عاد المهاجم ألكسندر لاكازيت إلى المران بعد التعافي من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

ويحتل أرسنال المركز قبل الأخير في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد الخسارة في أول جولتين، وقال مدربه ميكل أرتيتا إن التشكيلة تأثرت بالغيابات بسبب الإصابات وفيروس كورونا.

وتعاقد أرسنال مع النرويجي أوديغارد من ريال مدريد بعقد نهائي منذ أيام، لكن اللاعب البالغ عمره 22 عاما غاب عن الهزيمة 2-صفر أمام تشيلسي بسبب أمور تتعلق بتأشيرة الدخول.

وكان لاكازيت ضمن أربعة لاعبين غابوا عن الخسارة في الجولة الافتتاحية أمام برنتفورد الوافد الجديد بسبب الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

ولن يستطيع المدافع بن وايت، المنضم حديثا لأرسنال، والذي أصيب بالفيروس قبل مباراة الجولة الماضية، اللعب في مباراة الكأس يوم الأربعاء مع مراقبة حالته الصحية قبل اللعب في ضيافة مانشستر سيتي حامل اللقب في الدوري الممتاز يوم السبت المقبل.

وعاد المدافعون هيكتور بيلرين وغابرييل ماغالياس وكيران تيرني إلى جانب المهاجم غابرييل مارتينيلي إلى المران، لكن سيستمر غياب توماس بارتي وإيدي نكيتا لأسبوع واحد على الأقل.

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