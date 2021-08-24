الإيطالي زاباكوستا يترك تشيلسي ويعود إلى أتالانتا

أعلن ناديا تشيلسي وأتالانتا يوم الثلاثاء أن الظهير الأيمن الإيطالي دافيدي زاباكوستا انتقل بشكل نهائي من النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إلى أتالانتا مقابل 10 ملايين يورو بحسب ما ذكرته وسائل إعلام إيطالية.

وفاز زاباكوستا، الذي انضم لتشيلسي في 2017 مقابل نحو 26 مليون يورو، بكأس إنجلترا والدوري الأوروبي مع النادي اللندني، لكنه وجد صعوبة في المشاركة بشكل منتظم رغم خوضه 35 مباراة في موسمه الأول مع الفريق.



وقضى اللاعب البالغ عمره 29 عاما، الذي خاض 13 مباراة دولية مع إيطاليا، آخر موسمين على سبيل الإعارة في روما وجنوى الإيطاليين على التوالي.



وقال تشيلسي في بيان: المدافع الإيطالي عاد للنادي الذي لعب فيه للمرة الأولى في الدوري الإيطالي، لينهي مسيرته مع تشيلسي التي استمرت أربعة أعوام.



وتغلب أتالانتا على مضيفه تورينو في الجولة الأولى للدوري الإيطالي يوم السبت الماضي، وسيستضيف بولونيا يوم السبت المقبل.