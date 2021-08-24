.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

الإيطالي زاباكوستا يترك تشيلسي ويعود إلى أتالانتا

  • الخط
زاباكوستا تشيلسي
زاباكوستا أمضى آخر موسمين معاراً إلى روما وجنوى

الإيطالي زاباكوستا يترك تشيلسي ويعود إلى أتالانتا

ميلان - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

أعلن ناديا تشيلسي وأتالانتا يوم الثلاثاء أن الظهير الأيمن الإيطالي دافيدي زاباكوستا انتقل بشكل نهائي من النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إلى أتالانتا مقابل 10 ملايين يورو بحسب ما ذكرته وسائل إعلام إيطالية.

وفاز زاباكوستا، الذي انضم لتشيلسي في 2017 مقابل نحو 26 مليون يورو، بكأس إنجلترا والدوري الأوروبي مع النادي اللندني، لكنه وجد صعوبة في المشاركة بشكل منتظم رغم خوضه 35 مباراة في موسمه الأول مع الفريق.

وقضى اللاعب البالغ عمره 29 عاما، الذي خاض 13 مباراة دولية مع إيطاليا، آخر موسمين على سبيل الإعارة في روما وجنوى الإيطاليين على التوالي.

وقال تشيلسي في بيان: المدافع الإيطالي عاد للنادي الذي لعب فيه للمرة الأولى في الدوري الإيطالي، لينهي مسيرته مع تشيلسي التي استمرت أربعة أعوام.

وتغلب أتالانتا على مضيفه تورينو في الجولة الأولى للدوري الإيطالي يوم السبت الماضي، وسيستضيف بولونيا يوم السبت المقبل.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
فك لغز جريمة الموسيقي المروعة بتونس.. تفاصيل لا تصدق فك لغز جريمة الموسيقي المروعة بتونس.. تفاصيل لا تصدق
خطر داهم.. احذروا الجلوس لأكثر من 8 ساعات خطر داهم.. احذروا الجلوس لأكثر من 8 ساعات
الأكثر قراءة
تحذير لمستخدمي تحذير لمستخدمي "واتساب": احذفوا هذه الرسائل ولا تفتحوها أبداً
بعد سرقة أرصدة عملاء بنك مصري.. الداخلية تتوصل للجناة وتكشف تفاصيل بعد سرقة أرصدة عملاء بنك مصري.. الداخلية تتوصل للجناة وتكشف تفاصيل
جديد من داخل أفظع سجون ايران.. شاهد الصور التي سربت جديد من داخل أفظع سجون ايران.. شاهد الصور التي سربت
ضجة في الأردن.. فيديوهات لأفعال فاضحة وسط الشارع ضجة في الأردن.. فيديوهات لأفعال فاضحة وسط الشارع
مسؤول إيراني يقر: المقاطع المسربة من سجن إيفين صحيحة مسؤول إيراني يقر: المقاطع المسربة من سجن إيفين صحيحة
دولة يتزايد فيها عدد الأثرياء بسرعة.. وقلق بالغ من النخبة الحاكمة! دولة يتزايد فيها عدد الأثرياء بسرعة.. وقلق بالغ من النخبة الحاكمة!
قبل أن تذهب
هل تنصاع طالبان للمطالبات الدولية؟.. خطوة تكشف المخططات
هل تنصاع طالبان للمطالبات الدولية؟.. خطوة تكشف المخططات
اكتشف المزيد