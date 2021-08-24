الدوري الإنجليزي يمنع "الدوليين" من الانضمام إلى منتخباتهم

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الثلاثاء إن أنديته لن تسمح للاعبيها بالانضمام لمنتخباتهم في حال خوض مباريات في دول ضمن القائمة الحمراء للحكومة البريطانية لمنعهم من الخضوع للحجر الصحي بعد عودتهم لإنجلترا.

ووفقا للدوري، ما يقرب من 60 لاعبا من المقرر سفرهم إلى 26 دولة ضمن القائمة الحمراء لفيروس كورونا خلال فترة التوقف الدولية الشهر المقبل لخوض تصفيات كأس العالم.



وتسلطت الأضواء على القضية لأول مرة عندما أعلن الاتحاد المصري للعبة يوم الاثنين أن ليفربول رفض السماح لمهاجمه محمد صلاح بالسفر لإفريقيا لخوض تصفيات كأس العالم.



وقال الدوري الممتاز في بيان: قررت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز على مضض ولكن بالإجماع عدم السماح للاعبين بالانضمام لمنتخباتهم لخوض مباريات دولية في دول ضمن القائمة الحمراء للحكومة البريطانية الشهر المقبل. تم إجراء مناقشات مكثفة مع الاتحاد الإنجليزي والحكومة البريطانية لإيجاد حل، لكن بسبب المخاوف المستمرة والمتعلقة بالصحة العامة للمسافرين القادمين من دول القائمة الحمراء لفيروس كورونا، لم يتم منح أي استثناء.



وألغى الفيفا الاستثناء الذي منحه العام الماضي وسط جائحة كوفيد-19 الذي أتاح للأندية رفض انضمام لاعبيها لمنتخباتهم في حال فرض قيود على السفر أو وجود فترة إلزامية للحجر الصحي أو العزل الذاتي لمدة خمسة أيام على الأقل عند عودتهم. وكان هذا التعديل المؤقت ساريا حتى أبريل الماضي.



وتلزم الحكومة البريطانية العائدين من دول القائمة الحمراء بالخضوع للعزل لمدة عشرة أيام. ومن المحتمل أن يغيب لاعبو الدوري الممتاز عن مباراتين عند عودتهم في حال خضوعهم للعزل.