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ريال مدريد يمدد عقد فالفيردي ويربطه بمليار يورو

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بيريز مع فالفيردي خلال تمديد العقد

ريال مدريد يمدد عقد فالفيردي ويربطه بمليار يورو

مدريد - د ب أ

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أعلن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، يوم الثلاثاء، تمديد تعاقد فيديريكو فالفيردي حتى يونيو 2027.

يذكر أن العقد الرئيسي لفالفيردي "23 عاما" كان يفترض أن ينتهي في 2025، ولكنه مدد تعاقده لعامين إضافيين، وذكرت تقارير صحافية أن العقد يتضمن مليار يورو كشرط جزائي.

وذكر تقرير نشره النادي عبر موقعه الإلكتروني يوم الثلاثاء: وقع فيديريكو فالفيردي على تجديد عقده مع ريال مدريد. وسيبقى لاعب خط الوسط الأوروغواياني مرتبطا بالنادي حتى 30 يونيو 2027.

وانضم فالفيردي لمدريد من نادي بينارول الأوروغواياني في يوليو 2016، ولعب في البداية مع فريق الرديف بالنادي.

ولعب فالفيردي لفريق ديبورتيفو لاكورنا معارا في موسم 2017 - 2018 قبل أن يحجز مقعدا أساسيا في الفريق الأول للريال تحت قيادة سانتي سولاري.

وفاز فالفيردي بلقب الدوري في موسم 2019 - 2020 تحت قيادة الفرنسي زين الدين زيدان، وشارك في 21 مباراة منذ البداية. وفي الموسم الماضي شارك في 24 مباراة مع الريال بالدوري وسجل ثلاثة أهداف.

وأصبح فالفيردي أحدث لاعب يوافق على تجديد تعاقده مع الريال منذ تولي كارلو أنشيلوتي تدريب الفريق في يونيو الماضي.

وكان لوكا مودريتش، وناتشو فرنانديز، وكريم بنزيمة، وداني كارفاخال وتيبو كورتوا مددوا عقودهم مع الريال مؤخرا.

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