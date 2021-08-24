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قبل مواجهة تشيلسي.. مدرب أرسنال يقتحم تدريبات ليفربول

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فينغر مع كلوب واللاعبين

قبل مواجهة تشيلسي.. مدرب أرسنال يقتحم تدريبات ليفربول

العربية. نت

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سجل الفرنسي أرسين فينغر، المدرب السابق لأرسنال الإنجليزي، زيارة مفاجئة إلى تدريبات فريق ليفربول، مساء الثلاثاء، ليقدم إلى المدرب يورغن كلوب والحارس أليسون واللاعبين فيرجيل فان ديك وألكسندر أرنولد وتياغو الجوائز.

وتناقلت وسائل الإعلام البريطانية صور فينغر الذي يشغل منصب رئيس تطوير كرة القدم العالمية في الاتحاد الدولي "فيفا"، خلال تواجده في الحصة التدريبية لليفربول بجانب يورغن كلوب، قبل مباراة الفريق الهامة ضد تشيلسي الأسبوع المقبل، وشوهد المدرب الألماني يتحدث طويلا مع فينغر أيضا خلال الحصة التدريبية، كما صافح تشامبرلين اللاعب السابق لأرسنال.

فينغر في حديث مع كلوب
فينغر في حديث مع كلوب

وتم اختيار كلوب واللاعبين الأربعة في تشكيلة "فيفا" خلال الحفل الافتراضي لجوائز "الأفضل" في ديسمبر الماضي، حيث ضمت تشكيلة أفضل 11 لاعبا في العالم كلا من: أليسون، ألكستدر أرنولد، فان ديك، راموس، ديفيز، كيميتش، دي بروين، تياغو، ميسي وليفاندوفيسكي ورونالدو.

وفاز مدرب ليفربول بجائزة أفضل مدرب في العالم للعام الثاني على التوالي متفوقا على مارسيلو بيلسا، مدرب ليدز الإنجليزي، وهانسي فليك، مدرب بايرن ميونخ حينها.

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