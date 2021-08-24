ليفربول يبقي روبرتسون في صفوفه حتى 2026

وقع اللاعب الدولي الاسكتلندي أندي روبرتسون، يوم الثلاثاء على عقد جديد يبقيه حتى 2026 مع فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم.

وذكر الموقع الرسمي للنادي الإنجليزي أن الظهير الأيسر للفريق وقع على العقد الجديد في مركز تدريبات ليفربول، وأعرب عن سروره لحدوث ذلك إذ قال: منذ بداية المفاوضات كانت الأمور واضحة بالطبع وهو أن مستقبلي سيكون هنا فترة أطول، ليس سرا أنني سعيد في هذا النادي.

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وأضاف: أريد الاستمرار في هذا الفريق لأطول فترة ممكنة، أنا سعيد هنا أنا وعائلتي لقد حظينا بالاستقرار ونحب كل شيء له علاقة بالنادي، وأنا سعيد بأن رحلتي ستتواصل معه.

ومنذ انضمامه إلى ليفربول قادما من هال سيتي في صيف عام 2017، قدم روبرتسون نفسه كواحد من أهم أعضاء فريق المدرب يورغن كلوب والذي توج بلقب الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبي.

وشارك روبرتسون (27 عاماً) في 177 مباراة مع ليفربول، كما أنه تم اختياره لتقلد شارة القيادة في المنتخب الاسكتلندي منذ سبتمبر عام 2018.