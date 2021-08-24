مولر جاهز لمواصلة مسيرته الدولية مع فليك

أكد توماس مولر لاعب بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، مجددا أنه مستعد لمواصلة مسيرته مع المنتخب الألماني تحت قيادة المدير الفني الجديد هانزي فليك.

وقال مولر في حدث لراعي ميونخ : أشرت إلى جاهزيتي. إذا أراد أن يقوم باستدعائي واختياري سأكون جاهزا. سيتضح الباقي في المستقبل، تحدثنا عبر الهاتف، ولدينا علاقة شخصية جيدة. ولكن الحديث لم يكن عن الاختيارات بشكل محدد.

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وتولى فليك تدريب ميونخ في نوفمبر 2019 حتى نهاية الموسم الماضي، وتوج فليك مع بايرن بسبعة ألقاب. وعاد مولر لتقديم أفضل مستوياته خلال تلك الفترة، كما أنه أيضا يعرف فليك منذ أن كان يعمل كمساعد مدرب في المنتخب الألماني عندما توج بلقب كأس العالم 2014.

ولم يقم يواخيم لوف، المدير الفني السابق للمنتخب الألماني، باستدعاء مولر منذ 2019 حتى أعاد استدعائه قبل بداية بطولة أوروبا التي أقيمت هذا العام.

وتولى فليك تدريب المنتخب الألماني خلفا للوف وسيقوم باختيار قائمة الفريق للمرة الأولى الخميس استعدادا لمواجهة ليشتنشتاين وأيسلندا وأرمينيا في أوائل سبتمبر المقبل في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

وبينما كان لوف يهدف لإعادة بناء المنتخب الألماني والاعتماد على لاعبين شباب، قال فليك إن السن لن يكون معيارا لاختيار اللاعبين.