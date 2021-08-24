مويس يشيد بلاعبي وست هام عقب الفوز الكبير على ليستر

أشاد ديفيد مويس المدير الفني لفريق وست هام بلاعبي وجماهير الفريق، وذلك عقب المباراة التي اكتسح فيها ضيفه ليستر سيتي 4 - 1 الاثنين ضمن منافسات المرحلة الثانية من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وقال مويس في تصريحات للموقع الرسمي لناديه: حاولنا الاحتفاظ بهدوئنا لكن الصخب في الملعب كان مذهلا، بعد 40 دقيقة من انتهاء المباراة كان يمكنك سماع الجماهير يغنون في الخارج، هذا يوضح لك ماذا يعني لهم الأمر.

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وأضاف: لقد دربت فرقا أخرى ولعبنا في "أبتون بارك" وأعلم جيدا تلك المباريات وكيف كانت هتافات الجماهير صاخبة، أعتقد أن ذلك كان موجودا اليوم، إنها أجواء عظيمة.



وتابع مويس: أود القول إن اللاعبين يستحقون ذلك، عروضهم العام الماضي استحقوا عليها الدعم بغض النظر عن النتيجة، في رأيي أن الجماهير اليوم شاهدت فريقا جديدا كليا، وربما سيكون من الصعب عليك الحصول على تذاكر لمباراة في هذا الملعب في الأشهر المقبلة.

ويتصدر وست هام ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد ست نقاط، بعد فوزه في أول مباراتين، حيث تغلب في الأولى على نيوكاسل 4 - 2، فيما تجمد رصيد ليستر عند ثلاث نقاط حققها من المباراة الأولى بفوزه على وولفرهامبتون 1 - صفر ليحتل المركز الثاني عشر.