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هنري ينصح مبابي بتجاهل إغراء ريال مدريد

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هنري مبابي
هنري ومبابي في مباراة فرنسا وبلجيكا بكأس العالم الأخيرة

هنري ينصح مبابي بتجاهل إغراء ريال مدريد

العربية.نت

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يأمل تييري هنري نجم منتخب فرنسا السابق أن يبقى كيليان مبابي في باريس سان جيرمان وسط الأخبار التي تربط الأخير بالانتقال إلى عملاق العاصمة الإسبانية ريال مدريد.

ومن المرجح أن ينضم مبابي إلى ريال مدريد، وهناك تكهنات أن يقوم النادي بتقديم عرض رسمي للاعب قبل إغلاق فترة الانتقالات الصيفية الحالية، إذ بقي على عقد النجم الفائز بكأس العالم الأخيرة عام واحد، ورفض حتى الآن تمديد تعاقده مع النادي.

ويرغب اللاعب الفرنسي الكبير هنري، الذي لعب لموناكو مثل مبابي قبل أن ينتقل إلى أرسنال وبرشلونة، في بقاء اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا في باريس سان جيرمان.

وقال هنري في تصريحات إعلامية: لا أعرف ما الذي يحدث مع كيليان مبابي. يمكننا دائمًا التكهن وقول الكثير من الأشياء. أنا، ما أراه هو أنه لا يزال في باريس، إنه يتدرب ويركض ويحاول خلق فرص لزملائه في الفريق، ويسجل كذلك، أعلم جيدًا إنه لاعب يحترم عقده، ولا يفعل شيئًا سيئًا ويستجيب على أرض الملعب.

وواصل: كيليان لاعب استثنائي، لكن البعض يبحث دائمًا عن الأشياء الصغيرة الخاطئة. آمل أن يبقى في باريس سان جيرمان.

وسجل مبابي هدفا عندما تغلب سان جيرمان على بريست 4-2 في دوري الدرجة الأولى الفرنسي يوم الجمعة.

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