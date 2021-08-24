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وست هام يقسو على ليستر برباعية

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فرحة ليستر خلال اللقاء

وست هام يقسو على ليستر برباعية

لندن - د ب أ

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اكتسح وست هام يونايتد ضيفه ليستر سيتي 4 - 1، يوم الاثنين، ضمن منافسات المرحلة الثانية من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وتقدم وست هام عن طريق بابلو فورناليس في الدقيقة 26، قبل أن يضيف سعيد بن رحمة الهدف الثاني للفريق اللندني في الدقيقة 56.

وفي الدقيقة 69 سجل البلجيكي يوري تيلمانس هدف تقليص الفارق لليستر سيتي، قبل أن يسجل مهاجم وست هام ميشيل أنطونيو ثنائية في الدقيقتين 80 و84.

وشهدت المباراة تعرض أيوزي بيريز لاعب ليستر سيتي للطرد في الدقيقة 40 بعد تدخله القوي على بابلو فورناليس لاعب ويستهام.

ورفع وست هام رصيده إلى ست نقاط في صدارة الترتيب بعد نهاية مباريات المرحلة الثانية، فيما تجمد رصيد ليستر سيتي عند ثلاث نقاط في المركز الثاني عشر.

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