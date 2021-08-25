أتلتيكو مدريد يتعاقد مع البرازيلي كونيا

حسم نادي أتلتيكو مدريد الإسباني لكرة القدم التعاقد مع ماتيوس كونيا من هيرتا برلين الألماني، في صفقة تردد أن قيمتها بلغت 26 مليون يورو.

وسينضم كونيا، الهداف التاريخي لمنتخب تحت 23 عاما البرازيلي، إلى أتلتيكو، الذي يدربه دييغو سيميوني، بعقد لمدة خمسة أعوام، وينتظر أن يقدم دعما قويا للنجم لويس سواريز.

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وارتبط اسم كونيا، 22 عاما، بأندية إيفرتون وأتلانتا ونابولي، لكن أتلتيكو مدريد نجح في الفوز بالصفقة بعدما فشلت محاولاته لضم دوسان فلاهوفيتش. وكان كونيا قد انتقل إلى أوروبا في البداية للعب لفريق سيون السويسري وانضم بعدها إلى لايبزيغ الألماني قبل أن ينتقل إلى هيرتا برلين في عام 2020 .

وسجل كونيا في الموسم الماضي ثمانية أهداف وصنع ستة أهداف أخرى خلال 28 مباراة في كل المسابقات.