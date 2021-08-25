الاتحاد الأسكتلندي يمدد عقد المدرب كلارك

أعلن الاتحاد الأسكتلندي لكرة القدم إن المدرب ستيف كلارك سيستمر مع المنتخب حتى عام 2024.



وقاد كلارك المنتخب في بطولة أوروبا 2020 في أول ظهور له في البطولة منذ 1996 لكن الفريق تعادل مع إنجلترا وخسر مباراتين أمام التشيك وكرواتيا ليودع المنافسات من دور المجموعات.



وأضاف كلارك في بيان: المشاركة في بطولة أوروبا 2020 منحتنا العزيمة للعودة إلى البطولات الكبرى في أسرع وقت ممكن، أنا فخور بتمديد عقدي كمدرب لاسكتلندا وأتطلع للعمل مع طاقمي واللاعبين لمواصلة تطوير الفريق.



وتخرج أسكتلندا لمواجهة الدنمارك في أول سبتمبر في المجموعة السادسة بتصفيات كأس العالم قبل أن تستضيف مولدوفا بعد ذلك بثلاثة أيام ثم تسافر لمواجهة النمسا في السابع من الشهر ذاته.



وتحتل أسكتلندا المركز الثاني بخمس نقاط من ثلاث مباريات متأخرة بأربع نقاط عن الدنمارك.

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