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الإصابة تهدد مشاركة رامسي مع منتخب ويلز

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رامسي ويلز
رامسي تعرض إلى إصابة مع فريقه يوفنتوس

الإصابة تهدد مشاركة رامسي مع منتخب ويلز

كارديف - رويترز

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كشف يوفنتوس المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم أن لاعبه آرون رامسي قد يغيب عن ويلز في تصفيات كأس العالم الشهر المقبل بسبب إصابة في الفخذ.

وخرج اللاعب البالغ عمره 30 عاما بعد 59 دقيقة خلال التعادل 2-2 مع أودينيزي في الدوري مطلع الأسبوع الحالي بسبب الإصابة.

وكان روب بيدج مدرب ويلز ضم اسم رامسي في تشكيلة مكونة من 27 لاعبا والتي ستواجه فنلندا في مباراة ودية في أول سبتمبر ثم تلعب ضد روسيا البيضاء وإستونيا في تصفيات كأس العالم في الخامس والثامن من الشهر ذاته.

وتحتل ويلز المركز الثالث في المجموعة الخامسة بثلاث نقاط من مباراتين فيما تتصدر بلجيكا المجموعة بسبع نقاط من ثلاث مباريات وتليها التشيك بأربع نقاط من ثلاث مباريات أيضا.

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