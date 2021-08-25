باريس: ريال مدريد يبحث عن رفضنا.. ولم يعاملنا باحترام

اتهم ليوناردو المدير الرياضي بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، نادي ريال مدريد الإسباني باتباع نهج غير قانوني في مساعيه لضم نجم الفريق الباريسي كيليان مبابي.

كانت تقارير صحافية ذكرت أن مبابي أخبر إدارة ناديه برغبته في اللعب ضمن صفوف النادي الملكي.

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وقدم ريال مدريد، وفقا للتقارير، عرضا قيمته 137 مليون جنيه إسترليني (187 مليون دولار) لضم اللاعب صاحب "22 عاما" والذي تبقى على نهاية عقده أقل من عام واحد في ملعب "بارك دي برانس".

وسجل مبابي 133 هدفا وقدم 63 تمريرة حاسمة في 174 مباراة خاضها مع باريس سان جيرمان منذ انضمامه إليه قادما من موناكو، كما حقق لقب الدوري الفرنسي ثلاث مرات.

ووجه ليوناردو اتهامه لريال مدريد لكنه أكد أنه في حال تقديم عرض مناسب للنادي، فإن باريس سان جيرمان لن يقف في وجه رغبة مبابي.

وقال ليوناردو: لقد رفضنا العرض بشكل شفهي لريال مدريد، هذا العرض أقل بكثير من القيمة المناسبة، وأقل مما دفعناه للاعبه نفسه حينما كان عمره "18 عاما"، خاصة وأننا سندفع جزء من المبلغ لفريق موناكو.

وأضاف: موقف النادي كان دائما يهدف للحفاظ على مبابي وتجديد عقده، كان هناك العديد من الجلسات في هذا الصدد، ولازلنا نهدف إلى ذلك.

وأوضح ليوناردو: لقد قدمنا عرضا لمبابي على مستوى اللاعبين الكبار الأخرين وقد حدث ذلك مؤخرا، بعد ذلك إذا رغب لاعب في المغادرة، فنحن لن نمنعه لكنه سيغادر وفقا لشروطنا، نحن لا نغلق الباب في وجه أي أحد لكننا لم نتسلم عرضا جديدا مناسبا.

وتابع: هذا العرض يأتي قبل سبعة أيام من نهاية فترة الانتقالات الصيفية، ويبدو كأنه محاولة من ريال مدريد لتلقي الرفض من جانبنا، لكي يقولوا أنهم فعلوا كل شيء من أجل التعاقد مع اللاعب ومن ثم التعاقد معه مجانا الصيف المقبل.

واختتم تصريحاته : كان سلوك ريال مدريد غير صحيح وخالي من الاحترام وليس قانونيا، لأنه ليس لديك الحق في التواصل مع اللاعب مباشرة، هذا أمر غير مقبول.