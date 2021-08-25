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بيكيه يشتري حقوق نقل الدوري الفرنسي في إسبانيا

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بعد تسجيله الهدف أمام سوسييداد

بيكيه يشتري حقوق نقل الدوري الفرنسي في إسبانيا

العربية.نت

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اشترى الإسباني جيرارد بيكيه، مدافع نادي برشلونة، حقوق نقل الدوري الفرنسي في إسبانيا ليتسنى لمشجعي النادي الكتالوني مشاهدة نجمهم السابق ليونيل ميسي في ظهوره الأول مع باريس سان جيرمان.

وكان ميسي انتقل إلى باريس سان جيرمان الفرنسي قبل أسابيع بعد نهاية عقده مع ناديه السابق برشلونة الإسباني ونهاية حقبة امتدت 17 عاما.

وبحسب مصادر إسبانية فإن بيكيه اشترى حقوق النقل عن طريق شركته "كوزموز القابضة" في الوقت الذي يتوقع أن تشهد مباراة باريس سان جيرمان القادمة أمام ريمس الظهور الأول للنجم الفائز بالكرة الذهبية 6 مرات، بعد غيابه عن قائمتي الفريق في مواجهتي ستراسبورغ وبريست.

وأسس بيكيه شركة كوزموز القابضة في عام 2017 وسبق لها الضلوع في عدة مشاريع رياضية مثل تنظيم كأس ديفيز للتنس وامتلاك نادي أندورا في الدوري الإسباني والصعود به من الدرجة الخامسة إلى الثالثة، كم شاركت في تضوير الفيلم الوثائقي "يوم المباراة" الذي أنتجته شركة راكوتين في موسم 2017 - 2018.

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