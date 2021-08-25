تسريبات تكشف الفائز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا

كشفت تقارير صحافية إيطالية، يوم الأربعاء، أن جورجينيو، لاعب تشيلسي الإنجليزي سيحصل على جائزة أفضل لاعب في أوروبا المقدمة من "يويفا"، متفوقا على زميله الفرنسي نغولو كانتي، والبلجيكي كيفين دي بروين، نجم مانشستر سيتي.

ومن المقرر أن يعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، يوم الخميس، عن الفائز بجائزة أفضل لاعب في القارة والتي يتنافس عليها ثنائي تشيلسي ولاعب مانشستر سيتي.

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وذكر موقع "توتو ميركاتو" الإيطالي أن مصادر داخل "يويفا" أبلغته بأن اللاعب الإيطالي جورجينيو سيحصل على الجائزة، يوم الخميس، خلال قرعة دوري أبطال أوروبا المقامة في إسطنبول، بعد تغلبه على كانتي ودي بروين.

وحصل اللاعب البالغ من العمر "29 عاما" على لقب دوري أبطال أوروبا مع تشيلسي في الموسم المنصرم، كما فاز بكأس أوروبا مع منتخب إيطاليا.

وأضاف الموقع الإيطالي: من المقرر أن يكافأ على أدائه الرائع في الموسم الماضي بجائزة أفضل لاعب في أوروبا، مما سيعزز آماله في الفوز أيضا بجائزة الكرة الذهبية.