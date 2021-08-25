ريال مدريد يعرض 160 مليون يورو للحصول على مبابي

كشفت تقارير صحافية، يوم الثلاثاء، أن ريال مدريد اتخذ الخطوة الأولى للتعاقد رسميا مع النجم الفرنسي كيليان مبابي، وقدم عرضه الرسمي الأول إلى باريس سان جيرمان.

وبحسب وسائل الإعلام الإسبانية والفرنسية، فإن نادي العاصمة الإسبانية قدم 160 مليون يورو إلى النادي الفرنسي من أجل الحصول على خدمات كيليان مبابي.

مادة اعلانية

وينتهي عرض مبابي مع باريس سان جيرمان في صيف 2022، وأشارت التقارير إلى أن عرض ريال مدريد يعتبر معقولا، لاسيما أنه سيتمكن من التفاوض مع اللاعب بعد 4 أشهر والحصول على خدماته في الصيف المقبل مجانا.

وأوضحت "ماركا" الإسبانية أن المفاوضات مفتوحة بين الناديين، ويعرف باريس سان جيرمان رسميا من ريال مدريد أن النادي الإسباني يريد المهاجم الفرنسي.

