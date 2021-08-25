ريال مدريد يعلن إصابة حارسه بفيروس كورونا

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم يوم الأربعاء إصابة حارس مرماه البديل أندري لونين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وسيضطر كارلو أنشيلوتي، إلى استبعاد الحارس الأوكراني الدولي من قائمة مباراة الفريق أمام ريال بيتيس في ثالث جولات الدوري الإسباني مساء السبت المقبل، كم تم وضع الحارس في الحجر الصحي.

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وخاض الريال أولى جولاته أمام ديبورتيفو الابيس وانتهت بالفوز بأربعة أهداف مقابل هدف ثم تعادل في الجولة الثانية أمام ليفانتي بثلاثة أهداف لكل فريق، ويخوض النادي أصعب مواجهاته في الموسم الجديد على الورق حتى الآن أمام ريال بيتيس.