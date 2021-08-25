فيورنتينا يضم توريرا بنظام الإعارة

قال فيورنتينا المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم الأربعاء إنه تعاقد مع لاعب وسط أرسنال لوكاس توريرا على سبيل الإعارة.

وقدم توريرا، الذي انضم إلى أرسنال من سامبدوريا في 2018، موسما مثيرا للإعجاب في النادي اللندني عقب وصوله للنادي اللندني، حيث خاض 50 مباراة في كافة المسابقات، لكن اللاعب البالغ عمره 25 عاما باتت فرصته محدودة للمشاركة مع النادي الإنجليزي.

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وقضى الموسم الماضي مع أتليتيكو مدريد على سبيل الإعارة، حيث خاض 19 مباراة في مسيرة الفريق للفوز بلقب الدوري الإسباني.

وقال فيورنتينا إنه تعاقد مع الدولي القادم من أوروجواي مع إمكانية الشراء النهائي مقابل مبلغ ذكرت وسائل إعلام بريطانية وإيطالية أنه يقدر بنحو 15 مليون يورو.

وخسر فيورنتينا أولى مبارياته بالدوري الإيطالي على ملعب روما يوم الأحد الماضي، وسيستضيف تورينو يوم السبت المقبل.