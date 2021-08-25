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كين يقبل الأمر الواقع ويقرر الاستمرار مع توتنهام

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هاري كين توتنهام
كين كان مرشحاً للانتقال إلى مانشستر سيتي

كين يقبل الأمر الواقع ويقرر الاستمرار مع توتنهام

لندن - رويترز

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أكد هاري كين مهاجم إنجلترا يوم الأربعاء أنه سيستمر في توتنهام هوتسبير هذا الموسم وسينصب تركيزه "بنسبة 100 بالمئة" على مساعدة الفريق على تحقيق النجاح، لينهي تكهنات حول انتقال محتمل إلى مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكتب قائد إنجلترا على تويتر "كان من الرائع متابعة استقبال مشجعي توتنهام يوم الأحد، وقراءة بعض رسائل الدعم في الأسابيع القليلة الماضية. سأستمر في توتنهام هذا الصيف وسينصب تركيزي بنسبة 100 بالمئة على مساعدة الفريق على تحقيق النجاح".

وكان اللاعب البالغ عمره 28 عاما مرشحا بقوة للانتقال إلى مانشستر سيتي، وسبق أن قال بيب غوارديولا مدرب بطل إنجلترا هذا الشهر إن الأمر يتوقف على توتنهام لإتمام هذه الصفقة.

وكان كين، الذي وقع في 2018 على عقد لست سنوات مع توتنهام، يتطلع إلى تحد جديد لكن يبدو أن عرض سيتي، الذي تكهنت وسائل إعلام أن قيمته 100 مليون جنيه إسترليني لم يكن كافيا لإقناع النادي اللندني بترك هدافه الأول.

والتحق كين بشكل متأخر بتدريبات توتنهام استعدادا للموسم الجديد، بعد المشاركة في بطولة أوروبا 2020، وغاب عن أول مباراتين للنادي، بواقع واحدة في الدوري وأخرى في مسابقة أوروبية.

وعاد كين كبديل في ضيافة وولفرهامبتون واندرارز في الجولة الماضية، وحظي باستقبال كبير من مشجعي توتنهام في الملعب.

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