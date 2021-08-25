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لاعب إنجلترا: ليفربول لن يحقق الألقاب دون صلاح

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صلاح ليفربول فولهام
صلاح يلعب مع ليفربول منذ 2017

لاعب إنجلترا: ليفربول لن يحقق الألقاب دون صلاح

العربية.نت

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حث غابرييل أغبونلاهور، اللاعب السابق للمنتخب الإنجليزي، ليفربول على تأمين مستقبل المهاجم محمد صلاح بعقد جديد مشيراً إلى أن الفريق الشمالي لن يحصل على البطولات دون تواجد النجم المصري.

وكشفت التقارير الصحافية، أن ليفربول يجري محادثات مع نجمه المصري الذي انضم إليه في 2017 قادماً من روما الإيطالي، من أجل تمديد عقده.

وقال أغبونلاهور اللاعب السابق لأستون فيلا في تصريحات لموقع "فوتبول إنسايدر"، يوم الأربعاء: محمد صلاح هو ليفربول، وبدونه لن يتمكن النادي من الفوز بالدوري الإنجليزي أو دوري أبطال أوروبا.


وأضاف: صلاح أفضل لاعب لدى النادي، لذلك يجب تمديد عقده ومكافأته على ما فعله للنادي ومنحه المبلغ المالي وكافة البنود التي يريدها في عقده، إنه لاعب رائع وأي ناد في العالم سيعمل على التعاقد معه.

واستطاع صلاح تحقيق بطولة دوري أبطال أوروبا مع ليفربول موسم 2018-2019، وكذلك بطولة السوبر الأوروبي، قبل أن يحقق الإنجاز بحصوله على بطولة الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020 للمرة الأولى منذ عام 1990.

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